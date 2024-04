Unfall in Esslingen: Motorrollerfahrer stürzt wegen ausparkendem Auto – verletzt in Klinik

Motorrollerfahrer stürzt wegen ausparkendem Auto – verletzt in Klinik

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Bei einem Unfall in Esslingen am Dienstagabend wurde ein 62-Jähriger verletzt. Er fuhr mit einem Motorroller auf der Sirnauer Straße und musste voll bremsen, weil ein Auto rückwärts auf die Straße fuhr, dabei stürzte er.











Link kopiert

Am Dienstag ist in Esslingen ein 62-Jähriger von seinem Motorroller gestürzt. Nach Angaben der Polizei verletzte er sich dabei.

Der Mann war gegen 18.30 Uhr auf der Sirnauer Straße von der Stadtmitte in Richtung Neckarstraße gefahren. Ein 44-Jähriger war zeitgleich mit seinem Audi aus einer Hofeinfahrt rückwärts auf die Sirnauer Straße gefahren. Als der Motorrollerfahrer das erkannte, bremste er voll, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er auf der gepflasterten Straße aber zu Fall und verletzte sich – ersten Erkenntnissen nach leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge hatten sich offenbar nicht berührt, den Schaden am Roller schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.