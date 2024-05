Unfall in Esslingen: Kind läuft auf die Straße und wird von Auto angefahren

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Bei einem Unfall in der Köngener Straße in Esslingen wurde am Mittwoch ein Kind schwer verletzt. Die Sechsjährige war zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen und von einem Pkw erfasst worden.











In Esslingen ist am Mittwoch ein Kind angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Sechsjährige gegen 16.30 Uhr bei einer Veranstaltungshalle in der Köngener Straße zwischen geparkten Autos auf die Straße gelaufen.

Ein 60-Jähriger, der zur selben Zeit mit seinem Auto unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1000 Euro.