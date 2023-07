1 Der Rettungsdienst brachte das Kind in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Dienstagnachmittag wurde in Esslingen in der Flandernstraße ein 8-jähriger Junge verletzt. Das Kind war mit einem Tretroller seitlich gegen ein Auto gefahren und gestürzt – der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus.















Bei einem Unfall in der Flandernstraße in Esslingen wurde am Dienstag ein achtjähriger Junge verletzt. Nach Angaben der Polizei war das Kind mit einem Tretroller gegen ein Auto gefahren und dadurch gestürzt.

Gegen 17.30 Uhr fuhr der Junge auf dem Gehweg der Flandernstraße in Richtung Rotenackerstraße. Gleichzeitig wollte ein Autofahrer vom Bernhard-Denzel-Weg kommend in die Flandernstraße abbiegen. Beim Überqueren der Straße fuhr der Junge dann offenbar seitlich gegen dessen Wagen, der bereits angehalten hatte. Der Junge stürzte und verletzte sich, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.