Eine Fußgängerin ist am Sonntagmittag auf der Neckarstraße in Esslingen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 31 Jahre alter Autofahrer dort gegen 13 Uhr auf der Suche nach einem Parkplatz und fuhr mit seinem Wagen ein Stück zurück. Dabei erfasste das Heck seine Autos eine 40-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei wurde die Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.