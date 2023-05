Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte die drei Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: /Thaut Images

Bei einem Unfall in Esslingen sind am Dienstagabend drei Personen verletzt worden. Offenbar war eine 37-Jährige über eine rote Ampel an der Kreuzung der Plochinger Straße mit der Ulmer Straße gefahren.















Link kopiert

In Esslingen hat am Dienstagabend eine 37-Jährige offenbar eine rote Ampel missachtet und so einen Unfall verursacht, durch den drei Personen ins Krankenhaus mussten.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 20.30 Uhr von Zell kommend über die Kreuzung Ulmer Straße – Plochinger Straße gefahren, obwohl die Ampel für sie rot zeigte. Dies sei der der aktuelle Kenntnisstand. Auf der Kreuzung stieß ihr VW mit dem Ford eine 39-Jährigen zusammen, der mit zwei Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 39 Jahren unterwegs war. Alle drei wurden durch den Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.