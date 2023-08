Unfall in Esslingen

1 Der Mann fuhr nach den Unfall weiter, ohne sich bei den Behörden zu melden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Auf einer Landesstraße bei Esslingen hat am Sonntagabend ein 52-Jähriger offenbar einen Unfall verursacht. Wegen Aquaplaning kam er von der Straße ab, fuhr nach der Vorfall aber verbotenerweise einfach weiter. Die Polizei ermittelt.















Bei einem Unfall in Esslingen hat sich am Sonntagabend offenbar ein Auto überschlagen – der Fahrer fuhr aber unbekümmert weiter. Wie die Polizei berichtet, konnte er später an seiner Wohnanschrift gefunden werden.

Bei dem Unfall entstand offenbar ein Schaden von 20 000 Euro. Gegen 18.45 Uhr kam der Mann auf der Landesstraße 1192 von Esslingen in Richtung Festoknoten wohl wegen Aquaplanings bei der Brücke der Kastellstraße von der Straße ab. Er fuhr rechts die Böschung hinauf und soll sich laut Angaben eines Zeugen dann auch überschlagen haben. Als der Zeuge dann den beschädigten Wagen von der Unfallstelle davon fahren sah, rief er die Polizei. Die Beamten trafen den unverletzt gebliebenen 52 Jahre alten Fahrer daraufhin an seiner Wohnanschrift an. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige.