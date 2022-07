1 Die Feuerwehr beseitigte die Verunreinigung. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Am frühen Freitagmorgen ist ein Linienbus in Esslingen gegen einen Baum gekracht. Die Folge: Hunderte Liter Diesel auf der Straße und einer Grünfläche.















Link kopiert

Ein Linienbus ist am frühen Freitagmorgen in Esslingen gegen einen Baum gekracht. Der Grund dafür war offenbar eine nicht richtig eingelegte Feststellbremse.

Hunderte Liter Diesel ausgelaufen

Gegen 04.25 Uhr bemerkte der 62-jährige Busfahrer laut Polizeiangaben während seiner Fahrt ein Problem an einer der Bustüren. Um dieses zu beheben, hielt er an der Haltestelle Zollberg in der Zollbergstraße an. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Fahrzeug. Während der Arbeiten an der Türe setzte sich der Bus plötzlich auf der abschüssigen Straße in Bewegung, rollte auf eine Grünfläche und prallte dort nach etwa 20 Metern gegen einen Baum. Dabei riss die Dieselleitung des Busses auf und mehrere hundert Liter Diesel traten daraufhin teils auf die Straße, teils auf die Grünfläche aus.

Fünfstelliger Schaden

Die Feuerwehr beseitigte die Verunreinigung. Der Bus musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden durch den ausgetretenen Diesel kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.