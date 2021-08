1 Wie schwer genau der Motorradfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: dpa

Weil er wohl von der Sonne geblendet wurde, hat ein Autofahrer am Mittwochabend in Esslingen beim Abbiegen einem Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm kollidiert. Der Biker musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Esslingen - Ein Autofahrer hat am Mittwochabend beim Abbiegen in der Hauptstraße in Zell einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 20-jähriger mit seinem Auto gegen 19.50 Uhr auf der Straße in Richtung Oberesslingen auf Höhe der Hausnummer 68 nach links abbiegen. Offenbar geblendet von der Sonne übersah er dabei den entgegenkommenden, 55-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte bei dem anschließenden Zusammenstoß von seiner Maschine. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.