Unfallflucht in Wendlingen Autofahrer kracht erst gegen Mauer und flüchtet dann auf Felgen

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 38-Jähriger in Wendlingen (Kreis Esslingen) mit seinem Auto gegen eine Mauer gefahren. Dabei platze sein Vorderreifen, was ihn nicht davon abhielt, vom Unfallort zu flüchten.