Unfall in Esslingen: Auto rammt beim Abbiegen Motorradfahrer

1 Der Rettungsdienst brachte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Donnerstagmittag ein 49-Jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine Autofahrerin war verbotenerweise links abgebogen und hatte ihn angefahren.











Nach einem Unfall in der Neckarstaße in Esslingen musste am Donnerstag ein 49-Jähriger Motorradfahrer mit Verletzungen von noch unbekanntem Ausmaß in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, war er von einer Autofahrerin beim Abbiegen erfasst worden.

Die 27-Jährige wollte laut einer Sprecherin gegen 12 Uhr von der Neckarstraße nach links in die Katharinenstraße abbiegen, obwohl dies nicht erlaubt ist. Dabei fuhr sie den entgegenkommenden Motorradfahrer an. Er stürzte und musste in eine Klinik gebracht werden. Bis das Motorrad abgeschleppt und die Unfallstelle wieder freigegeben war, dauerte es etwa eine Stunde. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 21 000 Euro.