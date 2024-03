Unfall in Esslingen: Auto kommt von der Straße ab und fährt gegen Haus

Unfall in Esslingen

1 Beide Personen im Unfallwagen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Esslingen sind zwei junge Frauen verletzt worden. Die 22-jährige Fahrerin war in der Geiselbachstraße von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand und eine Laterne gefahren.











Am Mittwochabend ist in der Geiselbachstraße in Esslingen eine 22-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Nach Angaben der Polizei wurde sie dabei leicht verletzt, ihre Beifahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht.

Die 22-Jährige fuhr gegen 23.05 Uhr in Richtung Oberesslingen, als sie aus unklaren Gründen nach links von der Straße abkam. Sie fuhr mit ihrem Smart über einen Gehweg und gegen eine Gebäudewand, bevor das Auto noch gegen eine Laterne prallte. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 15 000 Euro.