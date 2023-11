Unfall in Esslingen: 86-Jährige fährt beim Ausparken gegen Hauswand – leicht verletzt

Unfall in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte die 86-Jährige in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei Ausparken hat eine Seniorin am Mittwoch in Esslingen Gas und Bremse und außerdem die Gänge verwechselt. Sie fuhr gegen eine Wand und wurde verletzt.











Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Maienwalterstraße in Esslingen ereignete, wurde eine 86-Jährige leicht verletzt. Laut Polizei versuchte sie um etwa 15 Uhr mit ihrem Toyota rückwärts aus einem Parkplatz auszuparken.

Dabei verwechselte sie anscheinend nicht nur die Gänge, sondern auch Gas und Bremse, wodurch ihr Fahrzeug vorwärts fuhr und gegen die dortige Hauswand prallte. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut polizeilichen Schätzungen auf etwa 4.000 Euro.