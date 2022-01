Unfall in Esslingen

1 Der 75-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Foto: imago images/BildFunkMV/via www.imago-images.de

Ein 75-Jähriger überquert am Montagabend die Wäldenbronner Straße in Esslingen, als er vom Außenspiegel eines Auto erfasst wird. Er stürzte und wurde dabei leicht verletzt.















Esslingen - Eine 19-Jährige ist am Montagabend gegen 20.15. Uhr mit ihrem Auto in der Wäldenbronner Straße unterwegs. Nach Angaben der Polizei übersah sie im Einmündungsbereich der Seracher Straße einen 75 Jahre alten Mann, der die Wäldenbronner Straße überqueren wollte. Der 75-jährige Fußgänger wurde vom rechten Außenspiegel des Wagens erfasst und stürzte auf den Boden. Er zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.