Eine kurze Unachtsamkeit eines 42-Jährigen führte in Dettingen/Teck am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in das Heck eines parkenden Autos gekracht.

Dettingen/Teck - Eine kurze Unachtsamkeit hat laut Polizei am Donnerstagabend in der Kirchheimer Straße in Dettingen/Teck zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 21 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Richtung Kirchheim unterwegs und blickte dabei offenbar für kurze Zeit nicht auf die Fahrbahn. Daher krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines am rechten Straßenrand geparkten Autos. Durch den Unfall waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand beträchtlicher Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.