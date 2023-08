In Denkendorf liefern sich Unbekannte eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ihre Flucht endet zunächst an einem Baum. Doch dann verschwinden sie zu Fuß im Wald.















Unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen unbekannten Autofahrer, der am frühen Samstag mit seinem Fahrzeug vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet sein soll. Gegen 4.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung den Angaben zufolge eine schwarze Mercedes-Benz V-Klasse in der Kirchstraße in Denkendorf auf. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug gesehen habe, habe er stark beschleunigt und sei über die Karlstraße in die Zeppelinstraße geflüchtet. Im weiteren Verlauf kam der Wagen nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen auf einem Feldweg in Verlängerung der Zeppelinstraße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.

Zu Fuß in den Wald geflüchtet

Mindestens zwei Insassen seien dann umgehend zu Fuß in den Wald geflüchtet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt gewesen sei, habe eine Streife wenig später einen alkoholisierten 18-Jährigen gestellt, der bei dem Aufprall nicht verletzt worden war. Der junge Mann sei zur Blutprobe mitgenommen worden. Am Baum und am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Wagen, der nicht mehr fahrbereit gewesen sei, sei sichergestellt worden. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 7 09 13 zu melden.