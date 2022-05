1 Die beiden Unfallbeteiligten wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt. Foto: picture alliance//Monika Skolimowska

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer ist in Denkendorf (Kreis Esslingen) am Samstagabend mit einer 64-jährigen Fahrradfahrerin zusammengestoßen.















Ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern hat sich am Samstagabend an der Kreuzung Esslinger Straße/Kurze Straße/Neuffenstraße in Denkendorf (Kreis Esslingen) ereignet. Ein 35-Jähriger war laut Polizeiangaben gegen 21.10 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Friedrichstraße unterwegs und bog nach rechts in die Kurze Straße ab. Hierbei geriet er offenbar zu weit nach links, sodass er mit einer aus der Kurze Straße in Richtung Neuffenstraße fahrenden 64-jährigen Frau zusammenstieß. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und jeweils durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.