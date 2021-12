Unfall in Denkendorf

Denkendorf - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall im Kreisverkehr leicht verletzt worden – der Fahrer eines Kleinlasters hatte die Frau übersehen.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr von der Neuhäuser Straße übersah am Freitagvormittag gegen 10 Uhr der 64-jährige Fahrer eines Klein-Lkw, eine 33-jährige Fahrradfahrerin, die bevorrechtigt den Kreisverkehr befuhr und diesen an der Köngener Straße verlassen wollte. Nachdem die Frau von dem Klein-Lkw seitlich touchiert wurde, stürzte sie zu Boden und zog sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. Ihr Fahrradhelm dürfte sie vor einer schwereren Kopfverletzung geschützt haben.

Die 33-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nur ein geringer Schaden.