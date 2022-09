1 Wie schwer der Radfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, ist laut Polizei unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmorgen in Deizisau (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammengestoßen. Der Radler wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.















Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Pedelec-Fahrer nach einem Unfall am Mittwochmorgen in Deizisau vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 41-Jähriger mit seinem Wagen gegen 8.40 Uhr auf der Zeppelinstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Plochinger Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 52-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Radstreifen der Plochinger Straße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierte.