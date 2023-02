1 Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden, nachdem ein Notarzt ihn an der Unfallstelle behandelt hatte. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Montagabend verlor ein Autofahrer auf der Fahr von Deizisau nach Sirnau (Kreis Esslingen) vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen und fährt in eine Kleingartenanlage.















Am Montagabend führte vermutlich ein medizinischer Notfall zu einem Unfall zwischen Deizisau und Sirnau (Kreis Esslingen). Wie die Polizei berichtet war ein 63-Jähriger gegen 18.10 Uhr nach rechts von der Esslinger Straße in Richtung Sirnau abgebogen. Kurz darauf verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, als Ursache gelten gesundheitliche Probleme. Das Auto geriet in eine Kleingartenanlage, prallte unter anderem gegen einen Schuppen und blieb schließlich liegen. Ein Notarzt versorgte den Fahrer an der Unfallstelle, im Anschluss brachte ein Krankenwagen den Mann in eine Klinik. Den Schaden in der Anlage schätzt die Polizei auf 5 000 Euro, den am Wagen des Mannes auf 4 000 Euro.