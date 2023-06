Nach Böllerwurf auf Trauergemeinde Altbach rätselt über Hintergründe der Tat

Nach dem Böllerwurf auf eine Trauergesellschaft am Freitag in Altbach sind offenbar noch viele Fragen offen. Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft schließen Verbindungen zu Schüssen in der Region zumindest nicht aus. Besucher des Friedhofs sind fassungslos.