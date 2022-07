1 Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntag in Beuren (Kreis Esslingen) zugezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.















Link kopiert

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in der Weiler Steige hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit seiner Maschine in der Steige unterwegs. In einer Kurve streifte er den Randstein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.