Ein Opel-Fahrer ist auf der Ottmarsheimer Straße in Besigheim plötzlich auf die Gegenspur geschwenkt. Dort kam ihm ein Peugeot entgegen.















Ein 71-Jähriger ist am Freitagmittag in Besigheim auf die Gegenfahrbahn geraten und bei dem daraus resultierenden Unfall schwer verletzt worden. Der Senior war gegen 11.45 Uhr auf der Ottmarsheimer Straße in Richtung Besigheim unterwegs, als er plötzlich nach links in den Gegenverkehr geriet. Die Polizei geht davon aus, dass dies aus gesundheitlichen Gründen passierte.

Ausweichmanöver gelingt nicht mehr rechtzeitig

Ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer versuchte zwar noch dem entgegenkommenden Opel auszuweichen, dennoch stießen die beiden Wagen seitlich zusammen. Der 71-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Auto wurde abgeschleppt. Die Ottmarsheimer Straße musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.