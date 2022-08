7 Zwei Personen wurden schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de | Kevin Lermer

Freitagnacht kam es in Baltmannsweiler zu einem schweren Unfall in der Reichenbacher Straße. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und zwei Personen wurden schwer verletzt.















In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 23.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Reichenbacher Straße in Baltmannsweiler gekommen. Dieser entstand da ein 31-Jähriger vom Kreisverkehr herkommend in Richtung Reichenbach unterwegs war und aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol gegen ein geparktes Auto prallte. Die Wucht des Aufpralles war so groß, dass das geparkte Auto gegen ein anderes Auto stoß und dieses nochmal gegen ein weiteres geschoben wurde, laut Angaben der Polizei.

Während der Fahrer mit schweren Verletzungen, durch den Rettungsdienst, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, musste der 31-jährige Beifahrer durch einen Rettungshubschrauber, ebenfalls mit schweren Verletzungen, in eine Klinik geflogen werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Alle vier beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf circa 50.000 Euro. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt von Baltmannsweiler komplett gesperrt.