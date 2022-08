1 Der 16-Jährige wurde von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein 16 Jahre alter Leichtkraftfahrer ist am Mittwochabend in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) in einer Linkskurve gestürzt. Er wurde dabei leicht verletzt.















Der Jugendliche befuhr laut Polizeiangaben gegen 19.10 Uhr die Kreisstraße bergab in Richtung Baach. In einer Linkskurve geriet er dabei, nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei, zu weit nach rechts und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bekannte des Bikers kümmerten sich um den Abtransport seines Fahrzeugs, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden war.