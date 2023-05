79-Jähriger fährt Mädchen auf Zebrastreifen an

Unfall in Bad Cannstatt

1 In Bad Cannstatt hat eine Frau eine Jugendliche angefahren (Symbolbild). Foto: IMAGO/Hanno Bode

Ein 79-jähriger Autofahrer hat in Bad Cannstatt ein Mädchen auf einem Zebrastreifen übersehen. Beim Zusammenstoß zog sich die 14-Jährige leichte Verletzungen zu.















Eine Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Bad Cannstatt eine 14 Jahre altes Mädchen an einem Kreisverkehr angefahren und leicht verletzt.

Als der 79-jährige Mercedes-Fahrer gegen 14.45 Uhr auf der Schmidener Straße in Richtung Fellbach unterwegs war, übersah er beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr an der Teinacher Straße das Mädchen, das gerade die Straße auf einem Fußgängerüberweg überquerte. Das berichtet die Polizei.

Rettungskräfte versorgten die 14-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (07 11/89 90 41 00).