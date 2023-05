1 In Altbach hat sich ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Die Unachtsamkeit eines Autofahrers an der Ampel in der Esslinger Straße in Altbach führte zu einem Unfall mit vier beteiligten Autos.















Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montag gegen 11.15 Uhr auf der Esslinger Straße in Altbach ereignet. Ein 52-Jähriger war mit seinem Auto auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs. Kurz vor der rot geschalteten Ampel an der Kreuzung mit der Sedanstraße bemerkte er den Wagen einer 44-Jährigen zu spät, die vor ihm fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Das Auto der Frau wurde auf einen an der roten Ampel wartenden Peugeot eines 35-Jährigen geschoben, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte. Dieser kollidierte durch die Wucht des Aufpralls noch mit dem Wagen eines 64-Jährigen, der an der Ampel stand. Sowohl die 51 Jahre alte Mitfahrerin der Frau als auch die 57 und 32 Jahre alten Mitfahrerinnen in den anderen Autos sind leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die beiden letzteren ins Krankenhaus. Der Schaden wird mit etwa 11 000 Euro beziffert.