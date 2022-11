In Gegenverkehr geraten

Unfall in Altbach

Ein 50 Jahre alter Autofahrer kommt am Montagabend in Altbach (Kreis Esslingen) aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Eine ihm entgegenkommende Autofahrerin kann einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern.















Wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 50-jährigen Mann, der am Montagabend auf der Esslinger Straße in Altbach einen Verkehrsunfall verursacht haben soll.

Der 50-Jährige war den Angaben der Polizei gegen 18.10 Uhr mit seinem Auto auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs, als er Höhe der Einmündung Jägerstraße aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Eine entgegenkommende 35-Jährige Autofahrerin bremste zwar sofort, stieß mit ihrem Fahrzeug jedoch trotzdem frontal mit dem Auto des 50-Jährigen zusammen.

Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden von insgesamt circa 25.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.