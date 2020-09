1 Der 33-jährige Vespa-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Marcel Kusch//Marcel Kusch

Wegen eines Fahrfehlers kam ein Rollerfahrer auf der stark abschüssigen Straße nach Grötzingen zu Fall und zog sich mehrere Knochenbrüche zu.

Aichtal - Ein Vespa-Fahrer hat sich am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Aichtal schwer verletzt: Der 33-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr von Neckartailfingen mit seinem Motorroller in Richtung Grötzingen. Kurz vor Grötzingen kam er in einer scharfen Rechtskurve auf der stark abschüssigen K 1233 wegen eines Fahrfehlers zu Fall. In der Folge schlitterte er quer über die Straße, wo er am linken Fahrbahnrand zum Liegen kam. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer erkannte die Gefahrensituation und konnte noch rechtzeitig anhalten. Der Rollerfahrer zog sich mehrere Knochenbrüche zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An seiner Vespa entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.