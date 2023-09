Unfall in Aichtal

1 Der verletzte Motorradfahrer ist mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Infolge eines Unfalls in Aichtal (Kreis Esslingen) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war laut Polizei mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine kollidiert und wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.











Ein Rettungshubschrauber ist nach einem schweren Unfall in Aichtal zum Einsatz gekommen. Ein 40-Jähriger war schwer verletzt worden. Sein Motorrad war mit einer sogenannten landwirtschaftlichen Zugmaschine kollidiert.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf der Landesstraße 1185 zwischen Burkhardtsmühle und Aichtal-Neuenhaus. Der 57 Jahre alte Fahrer des Traktors habe beim Einfahren von einem Feldweg den von links aus Richtung Burkhardtsmühle kommenden Motorradlenker übersehen und dessen Vorfahrt missachtet. Deswegen sei es zur Kollision zwischen dem Motorrad und der Zugmaschine gekommen, woraufhin der Motorradlenker gestürzt sei.

Landesstraße zeitweise gesperrt

Hierbei verletzte sich der 40-Jährige laut Polizei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Traktorfahrer habe leichte Verletzungen erlitten, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 5000 Euro, den an der Zugmaschine auf 10 000 Euro. Die Feuerwehr war dem Bericht zufolge mit drei Fahrzeugen sowie neun Einsatzkräften vor Ort. Die Landesstraße sei für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt gewesen.