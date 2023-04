1 Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer in Aichtal einen Radfahrer, der Vorfahrt hatte, übersehen und gerammt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//K. Schmitt

Bei einem Unfall in Aichtal (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstagnachmittag ein 65-jähriger Radfahrer verletzt. Beim Abbiegen hatte ein Autofahrer den Radler übersehen, dieser hätte Vorfahrt gehabt.















In Aichtal (Kreis Esslingen) sind am Donnerstagnachmittag ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer gegen 16 Uhr die Grötzinger Straße in Aich entlang. Zeitgleich wollte ein 36-jähriger Autofahrer vom Sulzweg in dieselbe Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Fahrradfahrers. So kam es zum Zusammenstoß und der 65-Jährige stürzte über die Motorhaube und auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 4500 Euro.