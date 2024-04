Unfall in Aichtal: Auto fährt beim Abbiegen Radfahrer an

Auto fährt beim Abbiegen Radfahrer an

Unfall in Aichtal

1 Der Rettungsdienst brachte den verletzten 31-Jährigen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Bei einem Unfall in Aichtal ist am Mittwoch ein 31-Jähriger verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann beim Abbiegen in die Aicher Straße angefahren.











Bei einem Unfall in Aichtal (Kreis Esslingen) hat am Mittwochabend ein 31-jähriger Radfahrer Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes erlitten. Wie die Polizei berichtet wurde der Mann von einem Autofahrer angefahren worden, der in die Aicher Straße abbiegen wollte und dem Radfahrer dabei die Vorfahrt nahm.

Der Unfall passierte gegen 19.15 Uhr an der Einmündung des Drosselwegs. Der 47 Jahre alte Autofahrer fuhr aus dem Drosselweg nach links auf die Aicher Straße, der Rennradfahrer war auf dieser bergab unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro.