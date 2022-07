Frau wird am Steuer ohnmächtig

Unfall in Aichtal-Aich

1 Das Auto der 34-Jährigen musste abgeschleppt werden. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Wegen einer medizinischen Ursache ist eine 34 Jahre alte Frau am Montagmorgen in Aichtal-Aich (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abgekommen.















Eine medizinische Ursache ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Unfall, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Im Zeilfeld in Aichtal-Aich ereignet hat.

Eine 34-Jährige war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Stuttgarter Straße von Filderstadt in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung Im Zeilfeld wurde sie offenbar ohnmächtig, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Fahrzeug eines 31-jährigen. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand.

Ein Rettungswagen brachte die Frau nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zu weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Während das Auto des 31-Jährigen fahrbereit blieb, wurde das Fahrzeug der Frau so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt