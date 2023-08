Unfall in Adelmannsfelden

Ein Mercedesfahrer baut in Adelmannsfelden mutmaßlich einen Unfall. Die Polizei wird informiert. Doch am Unfallort findet sie niemanden – nur das demolierte Auto mit Blutspuren auf dem Airbag. Die Polizei bittet um Hinweise.















Ein unbekannter Mercedesfahrer hat am Sonntagmittag in Adelmannsfelden einen Unfall gehabt und sich mutmaßlich verletzt, aber er ist nicht mehr auffindbar. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, wurde sie gegen 13 Uhr zu dem Unfallort gerufen. Sie entdeckte die C-Klasse auf einer Wiese neben der Landstraße 1072 bei der Firma Bühler.

Der Wagen wies erhebliche Schäden auf. Offenbar hatte es einen Unfall gegeben, denn der Airbag war ausgelöst worden. An dem Luftkissen fanden die Beamten auch Blut. Die Polizei suchte mit Hubschrauber und Polizeihund nach dem Fahrer, brach die vergebliche Suche aber gegen 19.30 Uhr ab.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Fahrer verletzt hat und möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Denn bisher ist der Fahrer in keinem der umliegenden Krankenhäuser aufgetaucht. Nun bittet die Polizei Zeugen des Unfalls um Hilfe. Wer Hinweise zum Fahrer oder Unfall geben kann, soll sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 melden.