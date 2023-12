Unfall im Zollernalbkreis: 84-jährige Fußgängerin wird von Auto angefahren und stirbt

1 Die Frau wurde noch in ein Krankenhaus geflogen, erlag aber ihren Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Albstadt ist eine 84-Jährige zu Tode gekommen. Sie wollte die Straße überqueren, als sie angefahren wurde.











Eine 84-Jährige, die in Albstadt (Zollernalbkreis) von einem Auto erfasst worden war, ist im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau wollte am Donnerstagnachmittag mit ihrem Rollator eine Straße überqueren, als eine 76-Jährige sie mit ihrem Auto anfuhr und zu Boden warf.

Nach Polizeiangaben vom Samstag starb die Frau am Freitagnachmittag an den Folgen ihrer Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber hatte sie nach dem Unfall in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauerten den Angaben nach an.