1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen ein 22-jähriger Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Weil der junge Mann zu schnell unterwegs war, kam er in einer scharfen Kurve auf die Gegenspur.















Zwischen Steinenbronn (Kreis Böblingen) und Musberg (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr gefahren.

Nach Angaben der Polizei war der 22-Jährige in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs, als er in der scharfen Rechtskurve vor der Seebruckenmühle von seiner Spur abkam. Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge war der junge Mann deutlich zu schnell. So hatte eine im Gegenverkehr fahrende 70-Jährige keine Chance mehr, mit ihrem Auto auszuweichen. Die Fahrzeuge krachten frontal ineinander und der Biker stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 6000 Euro, das Motorrad musste abgeschleppt werden.