Unfall im Ostalbkreis: Traktor erfasst Pferd am Bein – Polizei ermittelt Fahrer

Ein Reiter ist mit seinem Pferd am Montag in Neresheim bei einem Ausritt, als ihnen ein Traktor entgegenkommt. Der Reiter lenkt sein Pferd in eine Wiese. Als der Traktor-Fahrer ohne langsamer zu werden an den beiden vorbeifährt, erschrickt das Tier.











Ein Pferd ist am Montagnachmittag in Neresheim-Dossingen (Ostalbkreis) von einem Traktor erfasst und dabei verletzt worden. Die Polizei konnte im Nachgang den Traktor-Fahrer ermitteln.

Wie die Beamten berichten, war ein 62 Jahre alter Mann gegen 15 Uhr mit seinem Pferd auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Neresheim und Dossingen bei einem Ausritt unterwegs. Als dem Reiter ein Traktor entgegenkam, habe er sein Pferd nach rechts auf eine Wiese gelenkt und sei dort stehengeblieben, um das Gefährt vorbeifahren zu lassen. Dabei soll der Traktor-Fahrer offenbar ohne langsamer zu werden an dem Pferd vorbeigefahren sein, woraufhin das Tier wohl nervös wurde und sich drehte, wobei es leicht in die Straße ragte.

Der Traktor-Fahrer soll ohne auszuweichen weitergefahren sein. Dabei habe das landwirtschaftliche Gefährt das Tier am Vorderbein gestreift. Der Traktor-Fahrer sei dann ohne anzuhalten davongefahren. Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, konnte entsprechende Angaben machen, so dass der 57-jährige Fahrer des Traktors rasch ermittelt werden konnte. Wie schwer das Pferd am Bein verletzt wurde, kann die Polizei nicht sagen.