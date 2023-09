Unfall beim Jägerhaus in Esslingen

7 Das Auto einer 20-Jährigen hat sich mehrfach überschlagen. Foto: SDMG

Ein schwerer Unfall hat sich beim Jägerhaus in Esslingen ereignet. Infolge einer Kollision im Einmündungsbereich zweier Straßen wurde eine 20-Jährige verletzt. Ihr Auto hatte sich laut Polizei mehrfach überschlagen.











Link kopiert

Ihr Auto überschlug sich mehrfach, nachdem es mit einem anderen Wagen kollidiert war: Eine junge Frau ist am Samstagmittag wegen ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall beim Jägerhaus in Esslingen, weil eine andere Fahrerin die Vorfahrt der 20-Jährigen missachtet hatte.

Dem Bericht zufolge war eine 78-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Neuen Straße in Richtung Jägerhaus unterwegs. An der Einmündung zur Römerstraße habe sie die Vorfahrt der 20-Jährigen missachtet, welche mit ihrem Wagen die Römerstraße in Richtung Aichwald befahren habe.

20 000 Euro Schaden

Im Einmündungsbereich sei es zum Zusammenstoß gekommen, wonach sich das Auto der Jüngeren mehrfach überschlagen habe. Die 20-Jährige musste laut Polizei zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 78-Jährige und ihr Beifahrer seien unverletzt geblieben. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20 000 Euro.