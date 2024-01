Unfall bei Weilheim an der Teck: 37-Jähriger kommt mit Tesla von Straße ab – 30 000 Euro Schaden

Unfall bei Weilheim an der Teck

8 Der Tesla verkeilte sich zwischen Bäumen und muste aufwendig geborgen werden. Foto: SDMG/Kern

Auf der glatten Straße ist am Mittwochnachmittag zwischen Gruibingen und Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) ein 37-Jähriger in einer Kurve mit seinem Auto von der Straße abgekommen.











Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Gruibingen und Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) hat sich am Mittwochnachmittag ein 37-Jähriger leicht verletzt – er war auf der glatten Straße von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, entstand dadurch an seinem Tesla ein Schaden von etwa 30 000 Euro, zudem hatte sich das Auto zwischen zwei Bäumen verkeilt und musste mit einem Kran aufwendig herausgezogen werden.

Der Mann fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Landesstraße von Gruibingen kommend. In einer leichten Rechtskurve in Höhe des Parkplatzes kurz nach der Kreisgrenze kam er auf der glatten Straße von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter parallel zur Fahrbahn, bevor der Wagen kurz vor einem Abhang zum Stehen kam. Der Tesla wurde zwischen zwei Bäumen eingeklemmt, wodurch sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Der 37-Jährige musste auf der Beifahrerseite aus dem Auto klettern. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik, nachdem er ambulant behandelt wurde, konnte er das Krankenhaus aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Sein Tesla erlitt offenbar wirtschaftlichen Totalschaden. Er konnte erst später mittels eines Krans geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.