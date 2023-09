4 Insgesamt waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Foto: 7aktuell.de/ Kevin Lermer

Bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagmorgen ein Überholmanöver schief gegangen. Dadurch kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit mindestens zwei Schwerverletzten.











Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Landesstraße zwischen Remseck und Schwaikheim im Rems-Murr-Kreis wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Wie die Polizei berichtet, entstand zudem ein Schaden in Höhe von 75 000 Euro, insgesamt drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Den Angaben zufolge wollte ein 36-Jähriger gegen 6.20 Uhr ein anderes Auto überholen. Dabei übersah er jedoch, dass ihm ein 34-Jähriger in dessen Auto entgegen kam. Dieser versuchte noch auszuweichen, dies blieb jedoch erfolglos. Die beiden Autos stießen frontal zusammen, danach prallte der Wagen des 36-Jährigen noch ebenfalls frontal gegen einen Renault, der ihm ebenfalls entgegen gekommen war. Der Fahrer des Renault, dessen Alter noch unbekannt ist wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Auch der 36-jährige Unfallverursacher musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. An den drei Autos entstand ein Schaden, den die Polizei auf insgesamt 75 000 Euro schätzt. Die Landesstraße L1140 musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden, war um 10 Uhr am Montag aber wieder frei.