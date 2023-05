1 Der Betonmischer blockiert beide Fahrspuren in Richtung Göppingen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Der Fahrer war am Montagmittag auf der B 10 in Richtung Göppingen auf Höhe der Ausfahrt Reichenbach aus bislang unbekannter Ursache verunglückt. Die Bergung des Fahrzeugs zieht sich seit Stunden hin.















Um 12.42 Uhr ging die Meldung beim Polizeipräsidium Reutlingen ein: Auf der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen ist kurz nach der Ausfahrt Reichenbach an der Fils ein Betonmischer umgekippt. Der Fahrer erlitt dabei offenbar Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der beladene Mischer blockiert beide Fahrspuren, weshalb die viel befahrene Straße gesperrt werden muss.

Staus und Einschränkungen im Busverkehr

Der Verkehr wird auch drei Stunden später noch immer an der Ausfahrt Reichenbach ausgeleitet und über die Brücke zurück auf die B 10 geführt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, Autos und Lastwagen stauen sich bis nach Plochingen zurück. Die Bergung des umgekippten Betonmischers gestaltet sich schwierig, ein Abschlepper ist inzwischen vor Ort. Die Fahrbahn muss noch gereinigt werden. Bislang ist offen, wann die B 10 in Richtung Göppingen wieder freigegeben werden kann.

Aufgrund des Unfalls kommt es derzeit auch auf allen Buslinien von und nach Plochingen sowie in Reichenbach zu erheblichen Fahrplanabweichungen und Teilausfällen, teilt der VVS auf seiner Website mit. Betroffen sind die Linien 140, 141, 143, 144, 148, 149 und 262.