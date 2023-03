1 Nach einem Unfall auf der B10 brachte die Polizei einen schwer verletzten Hund in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch/IMAGO/Gottfried Czepluch

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) zu einem Unfall: Ein Transporter erfasst einen entlaufenen Hund. Die Polizei bringt das Tier in eine Klinik und rettet ihm so offenbar das Leben.















Auf der B10 im Kreis Esslingen hat ein frei laufender Hund am Donnerstagnachmittag einen Unfall verursacht. Die Polizei brachte das angefahrene Tier zu einem Arzt. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, gingen gegen 14 Uhr mehrere Notrufe ein: Zwischen Ebersbach und Reichenbach springe ein Hund auf der Bundesstraße herum. Die Beamten gaben sofort eine Warnmeldung heraus, dennoch erfasste nur kurze Zeit später ein in Richtung Stuttgart fahrender Transporter das Tier.

Eine Zeugin hielt den schwer verletzten Mischling auf dem Standstreifen fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten kümmerten sich an der Unfallstelle um die Erstversorgung des verwundeten Hundes. Danach brachten sie ihn in die nächste Tierklinik, wo er versorgt wurde. Mittlerweile ist der Hund dem aktuellen Kenntnisstand zufolge außer Lebensgefahr.

Ein Streifenwagen des Nachbarreviers Uhingen übernahm die Unfallaufnahme auf der Bundesstraße. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Beamten kümmerten sich ebenso um ihn, wie um den mittlerweile eingetroffenen Hundehalter, der sein Haustier suchte. Am Transporter entstand ein Schaden, den die Polizei auf 2 000 Euro schätzt.