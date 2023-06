1 Einen Wagen wie diesen hat ein 18-Jähriger bei Plüderhausen zu Schrott gefahren. Foto: dpa/Günter Schmied

Ein 18-Jähriger hat am Samstag beim Versuch, um eine Kurve zu driften, die Kontrolle über einen PS-starken BMW verloren und an diesem letztlich einen Totalschaden angerichtet. Laut der Polizei war er mit einer zwölfjährigen Beifahrerin und einem weiteren Jugendlichen im Fonds von der B 29 abgefahren und im Begriff, in Richtung Ortsmitte Plüderhausen abzubiegen, als das Malheur gegen 6.40 Uhr passierte.

Auto fällt eine Laterne

Der BMW vom Typ X6 geriet ins Schleudern und prallte frontal auf eine Laterne. Diese wurde regelrecht gefällt und schlug in einem Baum ein.

Fahrer und Beifahrer hatten Glück im Unglück und wurden nur leicht verletzt. Alle drei verließen unmittelbar nach dem Unfall fluchtartig die Unfallstelle, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung von einer Streife wieder eingesammelt werden.

Wie sich herausstellte, war der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der BMW wurde ohne die Einwilligung des Fahrzeughalters von ihm „ausgeliehen“.

Totalschaden und Strafanzeige

Der BMW muss mit etwa 50 000 Euro als wirtschaftlicher Totalschaden abgeschrieben werden. Die Reparatur der Laterne schlägt mit 5000 Euro zu Buche.

Der 18-Jährige muss nun laut Einschätzung der Polizei mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen und sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kfz verantworten. Zudem dürfte auch der Fahrzeughalter zivilrechtliche Ansprüchen geltend machen.