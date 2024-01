Unfall bei Owen: Sekundenschlaf – Auto gerät in Gegenverkehr

Sekundenschlaf – Auto gerät in Gegenverkehr

1 Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Straße war stundenlang voll gesperrt. Foto: 7aktuell.de

Bei einem Unfall auf der Kirchheimer Straße bei Owen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagnachmittag ein Mann schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 24-Jähriger wegen Sekundenschlafs in den Gegenverkehr geraten.











Link kopiert

Bei einem Unfall auf der Kirchheimer Straße in Owen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagnachmittag der 69-jährige Fahrer eines Wohnmobils laut Polizei schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger war gegen 14.10 Uhr von Dettingen in Richtung Ortsmitte Owen unterwegs, als er auf Höhe der Teckhalle wohl wegen Sekundenschlafs mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß das Auto mit dem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Der 24-Jährige und die Beifahrerin des 69-jährigen Wohnmobilfahrers blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, beide wurden jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Rund um die Unfallstelle war die Kirchheimer Straße mehrere Stunden lang voll gesperrt.