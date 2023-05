1 Die Rettungskräfte wurden am Samstagnachmittag zu einem Unfall in Oberesslingen gerufen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Ein 46-jähriger Biker war vom Schurwald kommend in Richtung Esslingen wohl zu schnell unterwegs und kam in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Seine Maschine prallte noch gegen ein entgegenkommendes Auto.















Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall, der sich kurz vor dem Ortseingang von Oberesslingen ereignete, schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 14.50 Uhr vom Schurwald kommend in Richtung Esslingen unterwegs. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Nachdem er von seiner Maschine abgeworfen wurde, rutschte diese einige Meter weiter und prallte dann auf der Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Peugeot. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt.

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Motorrad sowie der Peugeot mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Straße war bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.