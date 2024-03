Unfall bei Nürtingen: Rote Ampel übersehen: Drei Autos krachen ineinander

1 Die Polizei schätzt den Schaden des Unfalls auf circa 25.000 Euro (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Auf einer Bundesstraße bei Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignet sich am Samstag ein Unfall mit drei Fahrzeugen. Eine Frau wird bei dem Zusammenprall verletzt.











Link kopiert

Auf der Bundesstraße 297 nahe dem Nürtinger Stadtteil Neckarhausen (Kreis Esslingen) hat sich am Dienstagabend ein Unfall mit drei Autos ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 79-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 17.30 Uhr zwei Autos übersehen, die an einer roten Ampel standen.

Der Senior krachte in einen Mini und schob diesen auf einen weiteren VW. Durch die Kollision wurde die 77-jährige Beifahrerin im VW Golf verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der VW Golf und der Mini waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von circa 25.000 Euro.