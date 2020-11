1 Der Unfall verursachte Verkehrsbehinderungen. Foto: dpa/Matthias Balk

Am Mittwoch hat ein 49-jähriger Mann bei Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, als er offenbar mit seinem Lkw zu weit nach links fuhr und somit einen weiteren Lkw streifte.

Neuhausen - Weil er mit seinem Lkw offenbar zu weit nach links geraten war, hat ein 49-Jähriger am Mittwochvormittag auf der L 1202 bei Neuhausen einen weiteren Lkw gestreift. Gegen 11.15 Uhr war der Mann laut Angaben der Polizei mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung der Anschlussstelle der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Im Kurvenbereich streifte sein Lkw den links neben ihm fahrenden Laster eines 42-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß zunächst nicht mehr fahrbereit. Während der Lkw des Unfallverursachers vor Ort repariert werden konnte, musste der Laster des 42-Jährigen abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 11.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.