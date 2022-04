1 Die 19-Jährige überschlug sich mit ihrem Motorrad offenbar mehrfach. Foto: //Monika Skolimowska

Eine 19-Jährige ist am Ostersonntag bei Lenningen (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abgekommen. Die Motorradfahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.















Am Nachmittag des Ostersonntags ist eine Motorradfahrerin in Lenningen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 19-Jährige war um 13.03 Uhr mit ihrem Motorrad auf einer Kreisstraße von Reußenstein in Fahrtrichtung Schopfloch unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve sei sie laut Polizeiangaben vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt.

Dabei überschlug sich die Fahrerin mehrfach mit ihrem Motorrad. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro.