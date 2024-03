Unfall bei Lenningen: Motorradfahrer bei Sturz auf Gutenberger Steige schwer verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag hat sich auf der Gutenberger Steige bei Lenningen (Kreis Esslingen) ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er war offenbar wegen eines Fahrfehlers gegen die Leitplanke gefahren und schwer gestürzt.











Am Sonntagnachmittag ist auf der Gutenberger Steige (B 465) im Kreis Esslingen ein 56-jähriger Biker schwer verletzt worden. Er war mit seinem Motorrad auf die Gegenspur geraten, mit der Leitplanke kollidiert und gestürzt, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Demnach fuhr der Mann gegen 15.30 Uhr bergab von Lenningen in Richtung Gutenberg. In einer Kurve unterlief ihm dann ersten Erkenntnissen der Polizei nach ein Fahrfehler und er geriet auf die Gegenfahrspur. Sein Motorrad prallte gegen die Leitplanke und der Mann kam zu Fall. Seine Suzuki prallte noch gegen ein Verkehrsschild und blieb schließlich liegen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 2000 Euro.