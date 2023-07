1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle zwischen Schlierbach und Kirchheim. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/Stefan Puchner

Bei einem Auffahrunfall auf der B 297 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt, zudem entstand an insgesamt vier beteiligten Autos ein Schaden, den die Polizei auf 20 000 Euro schätzt.















Link kopiert

Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B 297 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) wurden am Donnerstag drei Personen verletzt, eine musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiangaben entstand zudem ein hoher Schaden und zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Den Angaben zufolge fuhr eine 24-Jährige gegen 16.30 Uhr zwischen von Schlierbach kommend auf der Bundesstraße in Richtung Kirchheim an einer Ampel mit ihrem Ford auf einen Mercedes auf. Dessen 47-jähriger Fahrer hatte wegen der Ampel abgebremst. Sein Wagen wurde durch die Wucht auf einen weiteren Mercedes aufgeschoben, der von einem 57-Jährigen gefahren wurde.

Eine 21-Jährige, die mit ihrem Peugeot in die selbe Richtung fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf der Ford der 24-Jährigen auf. Diese wurde durch den Unfall verletzt, ihre 25 Jahre alte Beifahrerin musste nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 47-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt und an der Unfallstelle versorgt. Sein Auto musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden – ebenso der Ford der 24-Jährigen. Den Schaden schätzen die Beamten auf insgesamt 20 000 Euro.