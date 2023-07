1 Der 28-jährige Beifahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 32-Jähriger kommt am Sonntagmorgen auf der B 312 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) mit seinem Auto von der Straße ab, anschließend überschlägt sich das Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als zwei Promille. Ob er einen Führerschein besitzt, ist noch unklar.















Link kopiert

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf der B 312 einen Unfall verursacht. Der 32-Jährige war laut Polizei gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße von Filderstadt-Bernhausen in Richtung Bonlanden unterwegs. Auf Höhe einer Feldwegeinmündung sei der Wagen nach rechts in den Grünstreifen geraten, woraufhin der Fahrer gegengelenkt habe und daraufhin ins Schleudern geraten sei. Anschließend habe sich das Auto überschlagen. Durch den Unfall soll sich der 28 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt haben. Da ein Atemalkoholtest beim Fahrer laut Polizei einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Ob der 32-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, werde geprüft. Das Auto sei abgeschleppt worden.